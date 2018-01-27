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Bucaspor 3 - Eyüpspor 2
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BUCASPOR 3 - EYÜPSPOR 2

Bucaspor 3 - Eyüpspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Bucaspor ile Eyüpspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bucaspor 3-2 kazandı.

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Bucaspor 3 - Eyüpspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Bucaspor ile Eyüpspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bucaspor 3-2 kazandı.

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman (79' Enes Alıç), Emre Özkan, Abdullah Balikuv, Uğurcan Yazğılı, Onur Alkan, İbrahim Şirin, Ömer Kanberoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Saruhan Fındıkcı (88' ), İlyas Çakmak (90' Deniz Pero)

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Ahmet Devret, Murat Akçay, Naci Bayraktaroğlu, Serkan Baloğlu (61' Kubilay Akyüz), Gencay Erten, Erkan Yetişmiş, Mehmet Tosun (90' Yüksel Kayaalp), Atakan Arslan, İsmail Ayaz, Erhan Aydın

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Gürel Uzuner, Emir Kılıçarslan, Boran Turhan, Onur Bingöl

Goller: DK 17: Mehmet Tosun (Eyüpspor), DK 22: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 45: İlyas Çakmak (Bucaspor), DK 49: Onur Alkan (Bucaspor), DK 68: Atakan Arslan (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: DK 15: Emre Özkan (Bucaspor), DK 17: Emre Toraman (Bucaspor), DK 22: Mehmet Tosun (Eyüpspor), DK 41: Abdullah Balikuv (Bucaspor), DK 56: İbrahim Şirin (Bucaspor), DK 86: Hüseyin Koç (Bucaspor)

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