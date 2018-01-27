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Alanyaspor 3 - Bursaspor 1
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ALANYASPOR 3 - BURSASPOR 1

Alanyaspor 3 - Bursaspor 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Alanyaspor ile Bursaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 3-1 kazandı.

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Alanyaspor 3 - Bursaspor 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Alanyaspor ile Bursaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 3-1 kazandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Efecan Karaca, Cenk Ahmet Alkılıç (55' Barış Başdaş), Lucas Villafanez (89' Filipe Augusto), Isaac Sackey, Emre Akbaba, Junior Fernandes (90' Berkan Emir)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Abdullahi Shehu, William Troost-ekong, Yusuf Erdoğan (79' Dzon Delarge), Gheorghe Grozav (61' Jires Kembo-ekoko), Mikel Agu, Moussa Sow, Bogdan Stancu (82' Joshua John)

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Hakem: Ümit Öztürk, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 13: Bogdan Stancu (Bursaspor), DK 45: Efecan Karaca (Alanyaspor), DK 59: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 62: Emre Akbaba (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 18: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 19: Abdullahi Shehu (Bursaspor), DK 83: Mikel Agu (Bursaspor), DK 84: Joshua John (Bursaspor)

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