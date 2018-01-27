Gölcükspor 1 - Muğlaspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 19. haftasında Gölcükspor ile Muğlaspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 1-0 kazandı.
Gölcükspor: İlyas Türengül, Aydın Taşkın, Devrim Aksongur, Ömer Faruk Boz, Selim Dedekoç, Cenk Cengiz (66' Furkan Özyapı), Onur Özcan, Sedat Cengiz (85' Ahmet Özer), Berke Bıyık, Murat Can Koçak, Ahmet Kutluer (77' Bahattin Saral)
Teknik Direktör: Serdal Eroy
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Muğlaspor: Hasan Çelebi, Fırat Hekimoğlu, Osman Bodur, Alican Özaltun, Alparslan Emre Çapar (83' Ceyhun Elmas), Ali Koçak (74' Murat Can Yayla), Emre Gemici, Sergen Çelik, Veysel Kılıç, Ramazan Özkabak (46' Nizamettin Emirhan Kılıç), Melik Yeğin
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Efe Tanrıverdi, Mustafa Çavuş, Caner Kurt, Burak Güner
Gol: DK 45: Ömer Faruk Boz (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Alican Özaltun (Muğlaspor), DK 47: Devrim Aksongur (Gölcükspor), DK 60: Cenk Cengiz (Gölcükspor), DK 69: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 74: Furkan Özyapı (Gölcükspor), DK 81: Murat Can Yayla (Muğlaspor)
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