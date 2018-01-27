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Gölcükspor 1 - Muğlaspor 0
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GÖLCÜKSPOR 1 - MUĞLASPOR 0

Gölcükspor 1 - Muğlaspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 19. haftasında Gölcükspor ile Muğlaspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gölcükspor 1-0 kazandı.

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Gölcükspor 1 - Muğlaspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 19. haftasında Gölcükspor ile Muğlaspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 1-0 kazandı.

Gölcükspor: İlyas Türengül, Aydın Taşkın, Devrim Aksongur, Ömer Faruk Boz, Selim Dedekoç, Cenk Cengiz (66' Furkan Özyapı), Onur Özcan, Sedat Cengiz (85' Ahmet Özer), Berke Bıyık, Murat Can Koçak, Ahmet Kutluer (77' Bahattin Saral)

Teknik Direktör: Serdal Eroy

Muğlaspor: Hasan Çelebi, Fırat Hekimoğlu, Osman Bodur, Alican Özaltun, Alparslan Emre Çapar (83' Ceyhun Elmas), Ali Koçak (74' Murat Can Yayla), Emre Gemici, Sergen Çelik, Veysel Kılıç, Ramazan Özkabak (46' Nizamettin Emirhan Kılıç), Melik Yeğin

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Hakem: Efe Tanrıverdi, Mustafa Çavuş, Caner Kurt, Burak Güner

Gol: DK 45: Ömer Faruk Boz (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: DK 10: Alican Özaltun (Muğlaspor), DK 47: Devrim Aksongur (Gölcükspor), DK 60: Cenk Cengiz (Gölcükspor), DK 69: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 74: Furkan Özyapı (Gölcükspor), DK 81: Murat Can Yayla (Muğlaspor)

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