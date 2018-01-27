Etimesgut Bld. 2 - Kocaeli Birlik Spor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Etimesgut Bld. ile Kocaeli Birlik Spor Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 2-1 kazandı.
Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Berat Çetinkaya, Alaettin Batuhan Tur, Ahmet Kaan Ergün, Ömer Esenkaya, Eser Yayla, Gökhan Lale, Halil İbrahim Can, Mehmet Bektaş (35' Eren Taşkın), Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı (79' Yaşar Çetin)
Teknik Direktör: Aykan Atik
Haberleri İstatistikleri
Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Batuhan Boyoğlu, Kemal Kazan, Emirhan Subaş (57' Yahya Kemal Baki), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Raif Uzuner, Senih Sergen Şenses (46' Berat Aydın), Semih Üstün (90' Berke Tulpar), Talha Özler, Emrecan Yıldızhan, Berat Demir
Teknik Direktör: Sebahattin Akbayrak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yavuz Çetin, Abdurrahman Atabay, Ali Tuna, Halil İbrahim Yıldırım
Goller: DK 15: Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Bld.), DK 23: Berat Demir (Kocaeli Birlik Spor), DK 30: Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Bld.)
Sarı Kartlar: DK 35: Raif Uzuner (Kocaeli Birlik Spor), DK 62: Mehmet Mustafa Yıldızaç (Kocaeli Birlik Spor), DK 67: Halil İbrahim Can (Etimesgut Bld.), DK 88: Semih Üstün (Kocaeli Birlik Spor)
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