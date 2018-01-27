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Etimesgut Bld. 2 - Kocaeli Birlik Spor 1
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ETİMESGUT BLD. 2 - KOCAELİ BİRLİK SPOR 1

Etimesgut Bld. 2 - Kocaeli Birlik Spor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Etimesgut Bld. ile Kocaeli Birlik Spor Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 2-1 kazandı.

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Etimesgut Bld. 2 - Kocaeli Birlik Spor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Etimesgut Bld. ile Kocaeli Birlik Spor Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Etimesgut Bld. 2-1 kazandı.

Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Berat Çetinkaya, Alaettin Batuhan Tur, Ahmet Kaan Ergün, Ömer Esenkaya, Eser Yayla, Gökhan Lale, Halil İbrahim Can, Mehmet Bektaş (35' Eren Taşkın), Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı (79' Yaşar Çetin)

Teknik Direktör: Aykan Atik

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Batuhan Boyoğlu, Kemal Kazan, Emirhan Subaş (57' Yahya Kemal Baki), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Raif Uzuner, Senih Sergen Şenses (46' Berat Aydın), Semih Üstün (90' Berke Tulpar), Talha Özler, Emrecan Yıldızhan, Berat Demir

Teknik Direktör: Sebahattin Akbayrak

Hakem: Yavuz Çetin, Abdurrahman Atabay, Ali Tuna, Halil İbrahim Yıldırım

Goller: DK 15: Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Bld.), DK 23: Berat Demir (Kocaeli Birlik Spor), DK 30: Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Bld.)

Sarı Kartlar: DK 35: Raif Uzuner (Kocaeli Birlik Spor), DK 62: Mehmet Mustafa Yıldızaç (Kocaeli Birlik Spor), DK 67: Halil İbrahim Can (Etimesgut Bld.), DK 88: Semih Üstün (Kocaeli Birlik Spor)

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