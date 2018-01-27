Karacabey Birlik 0 - Cizrespor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 19. haftasında Karacabey Birlik ile Cizrespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer, Samet Önger, İmam Almas, Bünyamin Kasal (46' Emre Akdağ), Ali Serin (70' Zafer Özden), Çağrı Gülcü, Ömer Faruk Gümüş, Sedat Dursun, Uğur Erdoğan (78' Emirhan Çolak), Aziz Ceylan
Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Cizrespor: Burak Kapan, Evren Horozal, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Sayim Çelik, Hakan Albayrak, İsmail Baydil (78' Mazlum Öndil), Şamil Ünal, Gökhan Ünver, Önder Karaboğa, Hurşut Meriç (86' Mustafa Coşkun)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şahin Berker, Hakan Eygü, Ünal Doğru, Esad Sadık Demirtaş
Kırmızı Kartlar: DK 89: Sayim Çelik (Cizrespor), DK 90: Sedat Dursun (Karacabey Birlik )
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.