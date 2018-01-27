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Karacabey Birlik 0 - Cizrespor 0
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KARACABEY BİRLİK 0 - CİZRESPOR 0

Karacabey Birlik 0 - Cizrespor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 19. haftasında Karacabey Birlik ile Cizrespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Karacabey Birlik 0 - Cizrespor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 19. haftasında Karacabey Birlik ile Cizrespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Karacabey Birlik : Mehmet Mert Pala, İlyas Yılmazer, Samet Önger, İmam Almas, Bünyamin Kasal (46' Emre Akdağ), Ali Serin (70' Zafer Özden), Çağrı Gülcü, Ömer Faruk Gümüş, Sedat Dursun, Uğur Erdoğan (78' Emirhan Çolak), Aziz Ceylan

Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş

Cizrespor: Burak Kapan, Evren Horozal, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Sayim Çelik, Hakan Albayrak, İsmail Baydil (78' Mazlum Öndil), Şamil Ünal, Gökhan Ünver, Önder Karaboğa, Hurşut Meriç (86' Mustafa Coşkun)

Teknik Direktör:

Hakem: Şahin Berker, Hakan Eygü, Ünal Doğru, Esad Sadık Demirtaş

Kırmızı Kartlar: DK 89: Sayim Çelik (Cizrespor), DK 90: Sedat Dursun (Karacabey Birlik )

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