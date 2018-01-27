Silivrispor 0 - Karşıyaka 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 19. haftasında Silivrispor ile Karşıyaka Silivri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 1-0 kazandı.
Silivrispor: Batuhan Ünsal, Yusuf Onur Arıkan, Eşref Korkmazoğlu, Ali Aytemur, Serkan Gürses, Orhan Gülle, Ekrem Sarıçam (67' Furkan Safi), Tolgahan Erbay, Metin Acet (46' Barış Bakır), Tufan Zahid Arslan (81' Ramazan Tarık Ergut), İsmail Düzgün
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tayfun Pektürk (90' Anıl Çıracı), Mustafa Aşan, Mahmut Temür (79' Harun Atalay), Battal Demirbilek (90' Muhammet Fatih Öztekin), Arif Cılak, Hakan Kuş
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Karatutlu, Mehmet Gökhan Ceylan, Mustafa Onur Özgenç, Volkan Şeker
Gol: DK 12: Hakan Kuş (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: DK 7: Ali Aytemur (Silivrispor), DK 15: Yusuf Onur Arıkan (Silivrispor), DK 34: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 45: Hakan Kuş (Karşıyaka), DK 71: Onur Kıntaş (Karşıyaka), DK 74: Furkan Safi (Silivrispor), DK 76: Orhan Gülle (Silivrispor), DK 84: Erhan Erentürk (Karşıyaka)
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