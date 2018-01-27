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Silivrispor 0 - Karşıyaka 1
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SİLİVRİSPOR 0 - KARŞIYAKA 1

Silivrispor 0 - Karşıyaka 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 19. haftasında Silivrispor ile Karşıyaka Silivri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Karşıyaka 1-0 kazandı.

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Silivrispor 0 - Karşıyaka 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 19. haftasında Silivrispor ile Karşıyaka Silivri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karşıyaka 1-0 kazandı.

Silivrispor: Batuhan Ünsal, Yusuf Onur Arıkan, Eşref Korkmazoğlu, Ali Aytemur, Serkan Gürses, Orhan Gülle, Ekrem Sarıçam (67' Furkan Safi), Tolgahan Erbay, Metin Acet (46' Barış Bakır), Tufan Zahid Arslan (81' Ramazan Tarık Ergut), İsmail Düzgün

Teknik Direktör:

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tayfun Pektürk (90' Anıl Çıracı), Mustafa Aşan, Mahmut Temür (79' Harun Atalay), Battal Demirbilek (90' Muhammet Fatih Öztekin), Arif Cılak, Hakan Kuş

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Ali Karatutlu, Mehmet Gökhan Ceylan, Mustafa Onur Özgenç, Volkan Şeker

Gol: DK 12: Hakan Kuş (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: DK 7: Ali Aytemur (Silivrispor), DK 15: Yusuf Onur Arıkan (Silivrispor), DK 34: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 45: Hakan Kuş (Karşıyaka), DK 71: Onur Kıntaş (Karşıyaka), DK 74: Furkan Safi (Silivrispor), DK 76: Orhan Gülle (Silivrispor), DK 84: Erhan Erentürk (Karşıyaka)

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