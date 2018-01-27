İşte 1461 Trabzon - Yeşil Bursa maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak 1461 Trabzon - Yeşil Bursa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 19. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ahmet Balkan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
1461 Trabzon: Ogün Çebi, Yunus Emre Çakır, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Semih Karadeniz, Erhan Kurt, Melih Kabasakal, Ahmet Eren, Aykut Civelek
Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu
Haberleri İstatistikleri
Yeşil Bursa: Ekrem Çalışanlar, Mehmet Kalkan, Kadir Turhan, Hakan Yavuz, Ozan Karabacak, Arif Şahin, Fatih Şen, Doğan Ateş, Ömer Gür, Ömürcan Çavuşoğlu, Mehmet Fatih Ayık
Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Balkan, Muhammed Yıldız, Eren Özçelik, Yusuf Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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