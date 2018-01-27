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İşte 1461 Trabzon - Yeşil Bursa maçında ilk 11'ler
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İŞTE 1461 TRABZON - YEŞİL BURSA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte 1461 Trabzon - Yeşil Bursa maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 19. haftasında 1461 Trabzon ile Yeşil Bursa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte 1461 Trabzon - Yeşil Bursa maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak 1461 Trabzon - Yeşil Bursa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 19. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ahmet Balkan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

1461 Trabzon: Ogün Çebi, Yunus Emre Çakır, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Savaş Çakır, Yağızcan Erdem, Semih Karadeniz, Erhan Kurt, Melih Kabasakal, Ahmet Eren, Aykut Civelek

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Yeşil Bursa: Ekrem Çalışanlar, Mehmet Kalkan, Kadir Turhan, Hakan Yavuz, Ozan Karabacak, Arif Şahin, Fatih Şen, Doğan Ateş, Ömer Gür, Ömürcan Çavuşoğlu, Mehmet Fatih Ayık

Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan

Hakem: Ahmet Balkan, Muhammed Yıldız, Eren Özçelik, Yusuf Aydın

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Kırıkhanspor 1 - 1461 Trabzon 0
Yeşil Bursa 0 - Turgutluspor 1
İşte Kırıkhanspor - 1461 Trabzon maçında ilk 11'ler
İşte Yeşil Bursa - Turgutluspor maçında ilk 11'ler
1461 Trabzon 5 - Van BŞB 2
Yeşil Bursa 0 - Diyarbekirspor 1
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