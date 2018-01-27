İşte Elazığspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Elazığspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 19. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Adem Alkaşi, Lamine Dıarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Bersan Duran, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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