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İşte Elazığspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ELAZIĞSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 19. haftasında Elazığspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Elazığspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Elazığspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 19. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Adem Alkaşi, Lamine Dıarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Semih Şentürk, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Bersan Duran, Alper Çetin

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