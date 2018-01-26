Ümit Özat'tan taraftara tepki: Bize deplasman yaşattılar

Taraftarına tepki gösteren deneyimli teknik adam, kendi evlerinde deplasman yaşadıklarını söyledi.
"İlk yarıda pozisyon vermeden penaltı golüyle geriye düştük. Taraftarımız sağolsun yine bize deplasman yaşattılar. Yenik duruma düşünce direkt protestoya başlıyorlar. Sessegnon ile maçtan önce Konyaspor'un yediği golleri konuştuk. Çalışmış olduğumuz golleri attık. Oyuncularımızın hırsı beni mutlu ediyor. Sıkıntılarımız var, kazanınca görünmüyor olsa da benim de huzursuz olduğum noktalar var. Bunları başkana ileteceğim. Bizim arka beşlimize bakın toplam 1 milyon 850 bin Euro maliyetleri var. Nasıl çok para harcıyormuşuz? Ben, nasıl büyük transfer yapıyoruz anlamadım. Sessegnon pahalıymış, 1 maç kazandırdı, 1 maç daha kazandırır tamam. Ben transfer istiyorum. Takviye lazım ama almazlarsa da bir şey diyemem. 1 gün bile olsa galibiyetin tadını çıkarmak lazım."
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