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Beşiktaş 2 - Kasımpaşa 1
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BEŞİKTAŞ 2 - KASIMPAŞA 1

Beşiktaş 2 - Kasımpaşa 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

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Beşiktaş 2 - Kasımpaşa 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Gary Medel, Gökhan Gönül, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (85' Tolgay Arslan), Anderson Talisca (59' Domagoj Vida), Alvaro Negredo (69' Jeremain Lens)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, David Pavelka (81' Markus Neumayr), Trezeguet, Samuel Eduok (70' Mbaye Diagne), Bernard Mensah, John Murillo (46' İlhan Depe)

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Suat Arslanboğa

Goller: DK 18: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 25: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 72: Trezeguet (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 22: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 24: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 45: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 53: Strahil Popov (Kasımpaşa), DK 88: Gary Medel (Beşiktaş)

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