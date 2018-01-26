Gençlerbirliği 2 - Atiker Konyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf (65' Luccas Claro), Syarhey Palitsevich, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Diallo Guidileye (46' Abdul Khalili), Aleksandar Scekic, Aydın Karabulut (46' Deniz Yılmaz), Petar Skuletic, Jailton Paraiba
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Wilfred Moke (79' Amir Hadziahmetovic), Ali Çamdalı, Mehdi Bourabia, Vedat Bora (55' Jens Jonsson), Deni Milosevic, Orkan Çınar (71' Moryke Fofana), Mustapha Yatabare
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Samet Çiçek, Bülent Birincioğlu
Goller: DK 39: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 46: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 66: Alper Uludağ (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 34: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 56: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 61: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 65: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 87: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 90: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)
Kırmızı Kart: DK 52: Petar Skuletic (Gençlerbirliği)
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