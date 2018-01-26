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Gençlerbirliği 2 - Atiker Konyaspor 1
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GENÇLERBİRLİĞİ 2 - ATİKER KONYASPOR 1

Gençlerbirliği 2 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

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Gençlerbirliği 2 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf (65' Luccas Claro), Syarhey Palitsevich, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Stephane Sessegnon, Diallo Guidileye (46' Abdul Khalili), Aleksandar Scekic, Aydın Karabulut (46' Deniz Yılmaz), Petar Skuletic, Jailton Paraiba

Teknik Direktör: Ümit Özat

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Wilfred Moke (79' Amir Hadziahmetovic), Ali Çamdalı, Mehdi Bourabia, Vedat Bora (55' Jens Jonsson), Deni Milosevic, Orkan Çınar (71' Moryke Fofana), Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Samet Çiçek, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 39: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 46: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 66: Alper Uludağ (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 34: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 56: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 61: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 65: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 87: Alper Uludağ (Gençlerbirliği), DK 90: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)

Kırmızı Kart: DK 52: Petar Skuletic (Gençlerbirliği)

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