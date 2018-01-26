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Balıkesirspor Baltok 2 - BB Erzurumspor 0
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BALIKESİRSPOR BALTOK 2 - BB ERZURUMSPOR 0

Balıkesirspor Baltok 2 - BB Erzurumspor 0

TFF 1.Lig 19. haftasında Balıkesirspor Baltok ile BB Erzurumspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 2 - BB Erzurumspor 0

TFF 1.Lig 19. haftasında Balıkesirspor Baltok ile BB Erzurumspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Ismail Aissati (64' Furkan Çil), Nizamettin Çalışkan (79' Oğuzhan Çapar), Cumali Bişi, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk (80' Mehmet Boztepe)

Teknik Direktör: Giray Bulak

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Erhan Çelenk, Metin Yüksel (73' Selim Aydemir), Jasmin Scuk, Mert Nobre (46' Christian Bekamenga), Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (46' Abdulkadir Özdemir)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Gökmen Olgaç, Bahtiyar Birinci, Mert Güzenge

Goller: DK 37: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 55: Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 45: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 52: Metin Yüksel (BB Erzurumspor)

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