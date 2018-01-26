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İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
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İŞTE BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 19. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Bernard Mensah, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Suat Arslanboğa

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