İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 19. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Gary Alexıs Medel Soto, Atıba Hutchınson, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Bernard Mensah, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Suat Arslanboğa
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