İşte Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 19. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Aydın Karabulut, Dıalo Samba Guıdıleye, Alper Uludağ, Petar Skuletıc, Jaılton Lourenço Da Sılva, Stephane Sessegnon
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Orkan Çınar, Wilfried Moke Abro, Vedat Bora, Petar Fılıpovıc, Mustapha Yatabare, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Samet Çiçek, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.