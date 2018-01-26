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İşte Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 19. haftasında Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 19. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Aydın Karabulut, Dıalo Samba Guıdıleye, Alper Uludağ, Petar Skuletıc, Jaılton Lourenço Da Sılva, Stephane Sessegnon

Teknik Direktör: Ümit Özat

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Orkan Çınar, Wilfried Moke Abro, Vedat Bora, Petar Fılıpovıc, Mustapha Yatabare, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Samet Çiçek, Bülent Birincioğlu

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