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Klaassen Fenerbahçe'ye yakın!
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KLAASSEN FENERBAHÇE'YE YAKIN!

Klaassen Fenerbahçe'ye yakın!

Everton’ın başarılı orta saha oyuncusu Davy Klaassen’in Fenerbahçe’ye imza atacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe, orta sahadaki eksiğini Davy Klaassen ile kapatmak istiyor. Bu sezon Ajax’dan 27 milyon avroya Everton’a transfer olan Hollandalı oyuncu, İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadı.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın planları arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin kiralık olarak görüşmelere başladığı iddia edildi.

Şu ana kadar Premier Lig’de sadece 4 müsabakada forma giyen ve yaşadığı sakatlık sonrası kadroya girmekte zorlanan Klaassen de kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. 

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