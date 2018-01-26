Demba Ba Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig’deki oyunuyla herkesin beğenisini kazanan Göztepe, ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Göztepe, dünyaca ünlü Senegalli forvet Demba Ba'yı da İzmir'e getiriyor. Beşiktaş’ta adeta fenomen haline gelen 32 yaşındaki Demba Ba’nın yarın Kayserispor ile İzmir’de oynanacak maçı izleyeceği öğrenildi.
Teknik Direktör Tamer Tuna’nın da Beşiktaş'ta antrenörlük yaptığı dönemde birlikte şampiyonluk yaşadığı Demba Ba'nın transfer edilmesini istediği ifade edilirken, Peybernes'in sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, Demba Ba ile sözleşme imzalandığı takdirde Ghilas'la da yollarını ayıracak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.