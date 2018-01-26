Demba Ba Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig’deki oyunuyla herkesin beğenisini kazanan Göztepe, ara transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Göztepe, dünyaca ünlü Senegalli forvet Demba Ba'yı da İzmir'e getiriyor. Beşiktaş’ta adeta fenomen haline gelen 32 yaşındaki Demba Ba’nın yarın Kayserispor ile İzmir’de oynanacak maçı izleyeceği öğrenildi.

Teknik Direktör Tamer Tuna’nın da Beşiktaş'ta antrenörlük yaptığı dönemde birlikte şampiyonluk yaşadığı Demba Ba'nın transfer edilmesini istediği ifade edilirken, Peybernes'in sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, Demba Ba ile sözleşme imzalandığı takdirde Ghilas'la da yollarını ayıracak.