Balıkesirspor Baltok - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 19. haftasında Balıkesirspor Baltok ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
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BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Gökmen Olgaç, Bahtiyar Birinci, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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