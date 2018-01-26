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Balıkesirspor Baltok - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR BALTOK - BB ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor Baltok - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 19. haftasında Balıkesirspor Baltok ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 19. haftasında Balıkesirspor Baltok ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Atilla Özmen, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Gökmen Olgaç, Bahtiyar Birinci, Mert Güzenge

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Balıkesirspor Baltok 2 - BB Erzurumspor 0
8
BB Erzurumspor 0 - MKE Ankaragücü 0
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
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Lider, Erzurum deplasmanında
Adana Demirspor 0 - Balıkesirspor Baltok 2
İşte Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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