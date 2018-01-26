Trabzonspor'dan taraftarlara açıklama

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı suni gündemlerin ve sosyal medyada yapılan provokasyonların, bordo-mavili taraftarların sağduyusunun önüne geçmediğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmaya ilişkin malum çevrelerce yaratılmak istenen gergin hava herkes tarafından fark edilmiştir. Ne yazık ki malum çevreler, şanlı ordumuz sınırlarımızın ötesinde bağımsızlık mücadelesi verirken ve kahramanlarımız cephede şehit düşerken bu tip suni gündemler yaratmaktan çekinmemişlerdir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdiye kadar hangi şartlar altında olursa olsun, ne kamuoyunda kurgulanmaya çalışılan imaj ne de çeşitli sosyal medya mecralarında yapılan provokasyonlar taraftarlarımızın sağduyusunun önüne geçmiştir. Trabzonspor ve Trabzon kenti üzerine masabaşı oyunları oynayanlar bilsinler ki bu sinsi amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Taraftarlarımız bu tür algı operasyonlarına karşı yine en güzel cevabı takımımıza göstereceği destek ile verecektir."