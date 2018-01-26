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Ankaragücü'nde Altınordu hazırlığı
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ANKARAGÜCÜ'NDE ALTINORDU HAZIRLIĞI

Ankaragücü'nde Altınordu hazırlığı

TFF 1.Lig’in 19. haftasında 19 Mayıs Stadyumu’nda Altınordu A.Ş.’yi  konuk edecek MKE Ankaragücü, Beştepe Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 5′e 2 top kapma çalışması yapan takım, antrenmanın bir sonraki bölümünde sınırlı alanda taktik oyun oynandı. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

MKE Ankaragücü yarın saat 15:30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda Altınordu A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

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