Ankaragücü'nde Altınordu hazırlığı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 5′e 2 top kapma çalışması yapan takım, antrenmanın bir sonraki bölümünde sınırlı alanda taktik oyun oynandı. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
MKE Ankaragücü yarın saat 15:30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda Altınordu A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.
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