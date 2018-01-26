Ankaragücü yemekte bir araya geldi

Olağan Genel Kurul sonrası Başkan Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri teknik heyet ve futbolcularla Çukurambar Ferfene Steakhouse’da akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Oldukça samimi ve neşeli bir ortamda gerçekleşen yemekte, teknik ekip ve futbolcular Başkan Mehmet Yiğiner’i ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik etti.

Başkan Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik heyet ve futbolculara güvendiklerini, sezon sonunda hep birlikte başarıyı yakalayacaklarına inandıklarını söylediler.