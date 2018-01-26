Karabükspor'da transfer resmiyet kazandı!

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Kardemir Karabükspor, Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Olimpik Donetsk takımında forma giyen 27 yaşındaki Anton Kravchenko ile prensipte anlaşma sağladı. Bu sezon Donetsk forması ile çıktığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asisti bulunan tecrübeli oyuncu, ayrıca UEFA’da da iki maçta yer aldı.
Dün akşam saatlerinde Karabük’e gelen tecrübeli futbolcu, sabah saatlerinde Özel Medikar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp tesislerine geçerek görüşmelere başladı.
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