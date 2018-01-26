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Başakşehir’de Da Costa yolcu
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BAŞAKŞEHİR’DE DA COSTA YOLCU

Başakşehir’de Da Costa yolcu

Lider Başakşehir’de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-Lacivertliler’de bekleneni tam olarak veremeyen stoper Da Costa’yla yolların ayrılması planlanıyor.

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Tecrübeli stoper gönderilirse yerine bir takviye yapılacak. İstanbul ekibinde ara transfer döneminde Arda Turan ve Riad Bajic takıma kazandırılmıştı.

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