Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
28 Ocak Pazar:
14.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Burhan Felek)
14.00 Seramiksan-Beşiktaş (Turgutlu Yeni Beyazıt)
15.30 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)
Efeler Ligi
27 Ocak Cumartesi
14.00 Ziraat Bankası-Maliye Piyango (TVF Başkent)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükeşhir Belediyespor (Kula)
15.30 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)
17.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
28 Ocak Pazar
13.30 Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (BJK Akatlar)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.