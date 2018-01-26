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Voleybolda haftanın programı
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VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

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Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

28 Ocak Pazar:

14.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Burhan Felek)

14.00 Seramiksan-Beşiktaş (Turgutlu Yeni Beyazıt)

15.30 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)

17.30 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)

Efeler Ligi

27 Ocak Cumartesi

14.00 Ziraat Bankası-Maliye Piyango (TVF Başkent)

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükeşhir Belediyespor (Kula)

15.30 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)

17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)

17.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)

28 Ocak Pazar

13.30 Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (BJK Akatlar)

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