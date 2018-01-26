Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'e 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Bugün:
13.00 Antalyaspor-Maliye Piyango (Süleyman Evcilmen)
27 Ocak Cumartesi
16.00 Adıyaman Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Adıyaman Belediye)
28 Ocak Pazar
17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Serik Belediyespor (Aziziye)
Ayrıca, Erkekler Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş Mogaz-Merzifon Belediyespor, Göztepe-Nilüfer Belediyespor ve SELKA Eskişehir Hentbol- MYK Hentbol karşılaşmaları şubat ayına ertelendi.
Kadınlar Süper Lig
27 Ocak Cumartesi
14.00 Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Hasandağı)
15.00 Polatlı Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Yeni Polatlı)
17.00 Ardeşen Gençlik-Eskişehir Şehir Koleji (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
17.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
28 Ocak Pazar
15.00 Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
31 Ocak Çarşamba
15.00 Mudanya Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Mudanya)
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