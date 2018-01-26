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Hentbolda haftanın programı
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HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'e 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'e 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig 

Bugün: 

13.00 Antalyaspor-Maliye Piyango (Süleyman Evcilmen)

27 Ocak Cumartesi

16.00 Adıyaman Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Adıyaman Belediye)

28 Ocak Pazar

17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Serik Belediyespor (Aziziye)

Ayrıca, Erkekler Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş Mogaz-Merzifon Belediyespor, Göztepe-Nilüfer Belediyespor ve SELKA Eskişehir Hentbol- MYK Hentbol karşılaşmaları şubat ayına ertelendi.

Kadınlar Süper Lig

27 Ocak Cumartesi

14.00 Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Polatlı Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Yeni Polatlı)

17.00 Ardeşen Gençlik-Eskişehir Şehir Koleji (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

17.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

28 Ocak Pazar

15.00 Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

31 Ocak Çarşamba

15.00 Mudanya Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Mudanya)

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