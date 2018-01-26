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Başakşehir'den sürpriz transfer hamlesi!
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BAŞAKŞEHİR'DEN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ!

Başakşehir'den sürpriz transfer hamlesi!

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uğur Demirok'a yeni sözleşme teklifi yapıldı.

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Yönetimin tecrübeli stopere yıllık 800 bin euro ücret teklif etti, oyuncu ise 900 bin euro istedi.

Bordo-mavili yönetim Uğur ile gelecek günlerde bir kez daha masaya oturacak. Öte yandan devre arası transfer döneminin başında Uğur’a tecrübeli Başakşehir’in de teklif yaptığı ortaya çıktı. (Fotospor)

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