Başakşehir'den sürpriz transfer hamlesi!

Yönetimin tecrübeli stopere yıllık 800 bin euro ücret teklif etti, oyuncu ise 900 bin euro istedi.

Bordo-mavili yönetim Uğur ile gelecek günlerde bir kez daha masaya oturacak. Öte yandan devre arası transfer döneminin başında Uğur’a tecrübeli Başakşehir’in de teklif yaptığı ortaya çıktı. (Fotospor)