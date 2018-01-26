Fenerbahçe, Imoco Volley'e kaybetti

İlk iki seti kazanan sarı-lacivertli ekip, üst üste 3 set kaybederek salondan mağlup ayrıldı.
Birinci sete İtalyan ekibi iyi başladı ve ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Fenerbahçe Pereira ile skoru 13-13'te eşitledi ve ikinci teknik molaya da 16-14 önde girmeyi başardı. Sarı-lacivertliler taktik servislerle etkili olduğu seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.
Çekişmeli geçen iki sette Imoco Volley teknik molaları 8-5 ve 16-14 önde geçti. Fenerbahçe 22-22'lik eşitliği yakaladığı seti Pereira ve Rahimova'nın smaçları sonunda 27-25 kazandı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette Fenerbahçe ilk teknik molayı 8-7 önde geçmesine rağmen, konuk takım Fabris'in sayılarıyla 6 sayılık bir seri yakaladı ve ikinci teknik molayı 16-12 önde kapattı. İtalyan ekibi etkili smaç servisler attığı seti 25-15 kazandı.
Dördüncü sette çok etkili olan Imoco Volley, Fabris’in servis atışları ile öne geçti ve teknik molalara da 8-5 ve 16-11 önde girdi. Konuk takım, köşelerden ataklar ile bu seti de 25-17 kazandı ve setlerde skoru eşitledi: 2-2
Tie-break setinde etkili olan Imoco Volley, Fenerbahçe'nin servis hataları sonunda köşelerden yaptığı etkili ataklar ile seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı.
Fenerbahçe gruptaki 4. maçını 6 Şubat Salı günü İtalya'da Imoco Volley ile oynayacak.
Fenerbahçe: 2 - Imoco Volley: 3
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Mario Bernaola (İspanya), Dusan Rychlik (Çekya)
Fenerbahçe: Tom Kom, Pereira, Bahar Toksoy Guidetti, Rahimova, Eda Dündar Erdem, Damla Çakıroğlu, (Melis Yılmaz, Merve Seniye Dalbeler, Jerkov, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Dicle Nur Babat)
Imoco Volley: Ramos, Danesi, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, (De Gennaro, Cella, Nicoletti)
Setler: 25-21, 27-25, 15-25, 17-25, 10-15
Süre: 126 dakika (27, 38, 23, 25, 13)
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