Fenerbahçe, Imoco Volley'e kaybetti

İlk iki seti kazanan sarı-lacivertli ekip, üst üste 3 set kaybederek salondan mağlup ayrıldı.

Birinci sete İtalyan ekibi iyi başladı ve ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Fenerbahçe Pereira ile skoru 13-13'te eşitledi ve ikinci teknik molaya da 16-14 önde girmeyi başardı. Sarı-lacivertliler taktik servislerle etkili olduğu seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen iki sette Imoco Volley teknik molaları 8-5 ve 16-14 önde geçti. Fenerbahçe 22-22'lik eşitliği yakaladığı seti Pereira ve Rahimova'nın smaçları sonunda 27-25 kazandı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Fenerbahçe ilk teknik molayı 8-7 önde geçmesine rağmen, konuk takım Fabris'in sayılarıyla 6 sayılık bir seri yakaladı ve ikinci teknik molayı 16-12 önde kapattı. İtalyan ekibi etkili smaç servisler attığı seti 25-15 kazandı.

Dördüncü sette çok etkili olan Imoco Volley, Fabris’in servis atışları ile öne geçti ve teknik molalara da 8-5 ve 16-11 önde girdi. Konuk takım, köşelerden ataklar ile bu seti de 25-17 kazandı ve setlerde skoru eşitledi: 2-2

Tie-break setinde etkili olan Imoco Volley, Fenerbahçe'nin servis hataları sonunda köşelerden yaptığı etkili ataklar ile seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı.

Fenerbahçe gruptaki 4. maçını 6 Şubat Salı günü İtalya'da Imoco Volley ile oynayacak.

Fenerbahçe: 2 - Imoco Volley: 3

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Mario Bernaola (İspanya), Dusan Rychlik (Çekya)

Fenerbahçe: Tom Kom, Pereira, Bahar Toksoy Guidetti, Rahimova, Eda Dündar Erdem, Damla Çakıroğlu, (Melis Yılmaz, Merve Seniye Dalbeler, Jerkov, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Dicle Nur Babat)

Imoco Volley: Ramos, Danesi, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, (De Gennaro, Cella, Nicoletti)

Setler: 25-21, 27-25, 15-25, 17-25, 10-15

Süre: 126 dakika (27, 38, 23, 25, 13)