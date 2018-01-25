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Hacettepe, Lütfü amcasını kaybetti...
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HACETTEPE, LÜTFÜ AMCASINI KAYBETTİ...

Hacettepe, Lütfü amcasını kaybetti...

Hacettepe'nin eski futbolcusu, mor-beyaz renklerin aşığı Lütfü Yanar, hayata gözlerini yumdu...

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Hacettepe'nin unutulmaz isimlerinden Lütfü Yanar vefat etti.

Yıllarca top koşturduğu kulübün kapanması ardından Gençlerbirliği Oftaş'ın Hacettepe ismini almasında önemli rol alan, o tarihten bu yana Hacettepe'nin maçlarını kaçırmayan Lütfü Yanar'ı kaybettik.

 Yanar'ın cenazesi Hamamönü Tacettin Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir.

Klasspor ailesi olarak Lütfü amcamıza Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve dostlarına başsağlığı dileriz.

 

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