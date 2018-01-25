Ankaragücü'nde yeniden Yiğiner dönemi

Yiğiner yeniden seçildikten sonra tekrar kürsüye geldi ve konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda herkese teşekkür eden Yiğiner sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani rakipler nerede? Biz rakipli kurullara alışmışız. İyi ki varsınız. İnşallah mahcup olmayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Buradan çıkar çıkmaz çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz takımımızı şampiyon yapmak. Bunun için tüzük değişikliğine gittik. Bu takım halkın takımı. Bu takım inşallah dünya markası olur. Bugün bir temel attık. 3 yıllık bir yetki verdiniz. Bizde bunu en güzel şekilde değerlendireceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Güzel bir genel kurul geçirdik. Nereden nereye? Özellikle katılıp destek veren vekillerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize ilk destek veren Yenimahalle Belediyesi. Peşinden büyükşehir geldi. Yeni bir sezona giriyoruz. Bütün belediyeleri gezip onların desteğini alacağız. Gönül birliği yapıyoruz. Hedefler gittikçe yükseliyor. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok."

Yiğiner, yönetimiyle beraber fotoğraf çektirdikten sonra salondan ayrıldı.