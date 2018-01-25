Gençlerbirliği Orhan Şam ile yolları ayırdı

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün altyapısında yetişen, uzun yıllar kulübümüzün başarısı için ter döken Orhan Şam ile bugün karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırıyoruz.

Aramızda bulunduğu süre boyunca hem futbolculuğuyla hem de genç futbolculara örnek oluşturabilecek tutumuyla kulübümüze hizmet eden Orhan Şam’a emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyeri ve yaşantısında başarılar diliyoruz"