Yiğiner'den Klasspor'a özel açıklama

İşte Yiğiner'in Klasspor'a yaptığı özel açıklama;

Şampiyon olacağız...

Biz kurumsallaşma adına güzel işler yaptığımızı düşünoyurz. Geçmişte idareci bulunamadı takım düşüşteydi. Gelen arkadaşlarımızın en fazla ömrü olan 2.5 aydı. Biz göreve geldikten 6 ay sonra olağan kurul yaptık. Talip olan var mı diye. Son zamanlarda yapmadık. Zaten 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamladık. Aynı azim ve istikrar ile devam ediyoruz. Tff 1. Lige çıktık şuan sezon bitse biz şampiyon olacağız. Camia bütünleşti.

Transfer yasağı kalkacak mı?

200-300 arkadaşımız yanlarında 1’er temsili üyelik yaptırsa bu iş hallolur. Biz 10 bin kişi dedik. Bunu birkaç gün içinde halledersek transfer sürecini açarız. Lig 1 hafta sonra bitmiyor. 4 -5 aylık bir üsreç var. Ektstra bir gelir elde edebilirsek transfer yasağını açarız. Burada iş taraftara düşüyor. Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz. Transfer yasağını kaldırmak 20 milyon lira. Bu az bir para değil. 10 bin üye bu işi büyük ölçüde çözer

Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 1 milyon lira destek aldık 2 milyon daha destek alacağız. Bu para ile hem lig sonunu getirmek hem de diğer harcamaları yapmak zor şeyler. Bize ektra gelir lazım. Biz bu güne kadar 20-25 milyon lira kaynak bulduk, oluşturduk. Diğer belediyeler içinde koşturuyoruz ama bu da 15 günlük bir süreç alır. O zamana kadar da ara transfer dönemi biter. Bizim kaderimiz hep son güne kalır zaten.

Takımınn borçlarından dolayı şirket askıya alındı

Şirket kuruldu, yeni bir vergi numarası alıyorsunuz ama bunu kabul etmiyorlar. Borçlardan dolayı şimdlik askıya aldık. Ama elimizin altında olsun. Güçlü bir olıuşum olursa halka arz da ederiz. Önceden yüzde 10’du hisslerimiz şu anda arttı. Bizim amacımız şahıs değil halkın kulübü olmak. Kimse endişe etmesin. Zaten bundan önceki genel kurullarda da kararını almıştık ama tam hayata geçirmemiştik. Şartlar neler gerektiriyor ona bakacağız. Bizim hedefimiz takımımızı süper lige çıkartmak. Onun içinde iyi bir avantaj yakaladık. Ama şu da bir gerçek kimi getireceksiniz? Bizim talip olduğumuz futbolcular süper lige gitti. Transfer yasağını açıp 2-3 futbolcu alıp 2 gün sonra cebinizde 5 kuruş kalmayınca bu da bir şey idafe etmez. Hem biz zor durumda kalırız hem de futbolcularımızı zor durumda bırakırız. Kimseye muhtaç olmadan sezon sonunu getirebilirsek transfer yasağını da kaldırırız.

Tesisimizin yarısı satıldı

Tesislerin bir bölümünü Makina Kimya Enstitüsü kurumu Ulaştırma Bakanlığına sattı ve oraya metro ayağı geleceği için üzerine halı sahalar kurulabilir belki. Tesislerimizin kalan bölümüne de tesis desteği alabilirsek oranın sahasını yaptırıp tribün koyup devam edebiliriz. MKE ile ilişkileri kopartmış değiliz. Onları da bundan sonraki süreçte yanımızda görmek istiyoruz.

Ciddi sponsor teklifine açığız

Zaten MKE'nin sponsor olmama surumu yok. Bakan bey söz verdi. Söz yerde kalmaz. Bu yardım gelir. Ankaragücü'nün önüne sponsor bulabiliriz. Ciddi bir teklif gelirse bunu yapmak istiyoruz. Listemize 3 yeni arkadaş aldık. Yönetimde de istikrar var.