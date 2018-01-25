Yiğiner'den Ankara'ya davet

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Ankaragücü'nde Olağan Kongresi'nde konuşan Yiğiner; kulüp hakkında bilgi verdi.

MKE Ankaragücü Başkanı ve başkan adayı Mehmet Yiğiner yaptığı konuşmada;

Taraftarlar kulübüne sahip çıktığı sürece bir sorun yaşanmıyor. Bizim taraftarımız kulübüne gönülden bağlı. 3-4 sene küçük şehirlere kasabalara gittik. Yeri geldi rakip takımın taraftarlarıyla yan yana oturup maçlar izledik. Şükürler olsun çok büyük olaylar yaşamadan bu noktaya geldik. Biz zannetik ki 20-30 milyon borcumuz var. Borçlar ödendikçe dosyalar geldi. 27 dosya FIFA'lık doya. Biz bitirdikçe çıktı. 27 dosyadan şu an 4 tane kaldı. 23 dosya tamamen kapandı. Bunu neden anlatıyorum.1-2 dosyadan dolayı kulüpler puan sildiriyor. Biz bunu yapmadık. Puanlarımızı sildirmeden zirva mücadelesi ediyoruz. Fazla değil 3 ay sonra 2 dosyamız kalacak. 280-290 haciz dosyası ile mücadele ettik. Çok uğraştık ama bu bizim 5 senemizi aldı. İşn 4'te 3'lük bölümünü çözdük. Ankaragücü'nün çok borcu kalmadı. Şuan geldiğimiz noktadan biz transfer yasağını da kaldırabiliriz. Vergi ve SSK borcumuz bir de futbolcu alacakları var. Bu çok büyük bir borç değil. Buraya kadar getirdik. En fazla 10 milyon bile olsa bu Ankara için çok büyük bir borç değil. Biz 10 bin üye istiyoruz. 1000 TL vereceksiniz çok büyük bir para değil bu. 10 bin üye bulursak Süper Lig'deyiz. Biz başkan olmadan önce, kulübün idare binazı zaten kapalıydı. Futbolcuların kaldığı yerde gaz yok, soğuk suyla duş alıyorlar. Biz bu dönemlerden geldik. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda her şeyimiz var. süper Lİg takımları nereden kamp yapıyorsa bizim takımımızda oraya kamp yapıyor. 5 senedir duydunuz mu Ankaragücü'nün kamp malzemesi yok diye?

Biz geldiğimizde 13-14 aydır parasını alamayan personelimiz vardı. Takım galip geldiğinde personelede prim dağıtır hale geldik. Şuan gittiğimiz iller stadlar daha tertipli. Maçlarımız canlı yayınlanıyor. Farkındalığımız arttı. Geçmişte Ankaragücü maçlarına gittiğimizde stad dolmazdı. Şimdi bir Tuzlaspor maçında bile bilet kalmadı. 4 maçımızı kapalı gişe oynadık. Ankara halkı ve taraftarımız Ankaragücü'ne sahip çıktı. Bu sahiplenme peşinde başarıyı getirdi.

"MANEVİYATI YÜKSEK BİR KULÜBÜZ"

Biz bu kulübün DNS ile oynamadık, tarihini bozmadık. En önemli olan bu. top mermisi yapan işçilerin kurduğu takımın isim değişikliği yapmadık. Siyasi baskılara rağmen bile yapmadık. Biz direndik. Topluma örnek olalım diye yaptık. Her şey para demek değil. 'ben parayı verir kulübü alırım' mantığı yok. İşçilerin kurduğu bu kulübü birilerine peşkeş çekmeyiz biz. Herkesin bir duruşu olmak zorunda. Bundan sonraki süreçte de bunun dengesini yaparız. Bu külübünde yaşaması lazım. Gerekirse başka kulüpler gibi anonim şirket oluruz. Ne dedik biz Ankaragücü halkın takımı dedik. Her türlü siyasi görüşten herkesin kulübü, gönüllerin takımı, halkın külübü. Biz bu düşünceyle bu kulübü yönetiyoruz. Biz siyaset yapma amacında hiç olmadık. Ankaragücü şehirn önemli bir markasıdır, geçmişte şehit vermiş bir kulübüz. Kulübümüzün kalecisi esir alınıyor futbolcularımız arkadaşını kurtarmak için şehit oluyor. Böyle bir maneviyatı olan başka bir kulüp yok.

ANKARAGÜCÜ, ANKARA'NIN EN ÖNEMLİ MARKASI

Ankaragücü Ankara'nında en önemli bir markasıdır bu yüzden. Güzel olan bir şey var. O slaytı izledikten sonra herkesin Ankaragücü'ne bakışı değişmiştir. Ankara'ya sinerci hareket getiren, Ankara sokaklarını hareketlendiren bir kulübüz biz. Yabancı ülkelerden hiç tahmin etmediğiniz yerlerden telefon açıp tebrik ediyorlar.Bana göre iyi yoldayız ama şu an destek zamanı. Ankara'daki iş adamlarımız, siyasetçilerimiz, halkımız en azından temsili üyeliği normal delegeliği en azından canlandıralım. Transfer yasağını kaldırıp takviyeler ile birlikte yolumuza devam edelim. Burada iş delegelerimize, taraftarımıza ve Ankara halkımıza düşüyor. 2-3 milyon liraya biz bu işi çözeriz. Ne diyoruz 'destek sizden şampiyonluk bizden' diyoruz. Destek sizden hizmet bizden. Birlik beraberlik içinde bir şeyleri başarmak, aynı hedef doğrultusunda koşmaylıyız. Bizim hedefimiz bu takımın ekonomisini düzelterek Süper Lig'e çıkarmak. Arkasında halk desteği olmayan bir kuruluş nereye kadar gider? Elimizdeki güzel markayı hep birlikte yükseltelim ve hakettiği yerlere getirelim. Biz bu kulübü 2023'te şampiyon olarak görmek istiyoruz. Herkes ucundan tutsun biz bunu başarırız. Hiç bir zaman karamsarlığa düşüp mücadeleden vazgeçmedik. Çalmadık kapı bırakmadık yine bırakmayacağız. Başarılar tesadüf değildik. Hele bizimki hiç değil. Emek verip hep birlikte hareket edeceğiz. Genel kurulumuza katılanlara teşekkür ediyorum. Bizleri ve Ankatagücümüzü yalnız bırakmadınız. Genel kurulumuzun Ankaragücü'ne Ankara'ya Türkiyemize hayırlar getirmesini diliyorum." açıklamalarında bulundu.

Yiğiner konuşmasının ardından oyunu kullandı.

İşte Yiğiner'in yönetim listesi...