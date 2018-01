Ankaragücü Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Ankaragücü Olağan Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Divan Başkanı Hüseyin Ar'ın gündem konularını açıklamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na geçildi.

Ankaragücü ile ilgili hazırlanan slayt gösterisi salondaki kalabalığa izletildi. Geçmişten günümüze kadar Ankaragücü'nün anlatıldığı videoda futbol dışındaki branşlara da yer verildi.

Kulübün şampiyonluk kutlamasının da yer aldığı video "Yürekten sevenler bir başka severler" mesajına da yer verildi.

Hüseyin Ar yaptığı konuşmada; "küllerinden doğmuş bir takımın yeniden yükselişinin hikayesidir bu" şeklinde konuştu.

Etimesgut Belediye Başkanı Ender Demirel, MKE Ankaragücü'nün Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

Demirel ardından kürsiye eski bakanlardan ve Ankara Milletvekili Emrullah İşler çıktı ve Ankara'daki stad eksikliğine değindikten sonra Mehmet Yiğiner'e başarılar diledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kürsiye çıkarak; "Genel Kurulumuzun Ankaragücü'nün sorunlarının aşılmasında ve başarılarının artmasına vesile olmasını yürekten diliyorum. Ankaragücü, Ankara'nın bir simgesi. Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne gelmiş, ama bugün hakettiği bir yerde olmayan kulübümüzdür. Bundan hepimiz sorumluyuz. Çünkü şehrin yaşaması lazım. Kentin büyümesi için kentin sosyalleşmesi lazım. Onun için spor ve sanat kültür bir parçası. Ama spor en önemli bir parçası. Ankaragücü gibi geniş kitlelerin kalbinde yer etmiş bir takımın, çok uzun seneler ihtiraslar uğruna Ankaragücü'ne sahip çıkılmamasını ben hiç bir zaman içime sindirimedim. Gençleri kötü alışkanlıklardan spora itmek ve her branşta spaorcular yetiştirmektir bizim görevimiz. Mehmet Yiğiner yönetiminin başarılı olmasına hepimiz yardımcı olmalıyız. Gazi Mustafa Kemal'in Ankarasına yakışan Ankaragücü'ne sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bize düşen bir görev olursa her zaman yanınızdayız. Yeni yönetime başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan; "Futbol sevdalısı ve Ankaragücü tutkunuyum. Ankaragücü bir gelenek, bir aşk, Ankaralıları takımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" diyerek kürsüden indi.

CHP ankara milletvekili Levent Gök, "Burada tarihi kökleri olan bir kulübün kongresindeyiz. Kulübümüz ateşten geçti. Yeri geldi futbolcu bulamadı. Herkesin kaçındığı bir zamanda Mehmet Yiğiner kulübün başına geçti. Bunları bilen biri olarak Mehmet Yiğiner'i kutluyorum. Bu konuda sayın başkanın vereceği her göreve hazırız. Yeterki Ankaragücü, Süperlig'de olsun ve Ankaramızı layığı ile temsil etsin" dedi.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporu ve ardından hesap raporlarının okunmasına geçildi.

Yönetim kurulu maddelerinin okunmasının ardından oylama yapıldı.

MKE Ankaragücü Başkanı ve başkan adayı Mehmet Yiğiner konuşuyor...

Taraftarlar kulübüne sahip çıktığı sürece bir sorun yaşanmıyor. Bizim taraftarımız kulübüne gönülden bağlı. 3-4 sene küçük şehirlere kasabalara gittik. Yeri geldi rakip takımın taraftarlarıyla yan yana oturup maçlar izledik. Şükürler olsun çok büyük olaylar yaşamadan bu noktaya geldik. Biz zannetik ki 20-30 milyon borcumuz var. Borçlar ödendikçe dosyalar geldi. 27 dosya FIFA'lık doya. Biz bitirdikçe çıktı. 27 dosyadan şu an 4 tane kaldı. 23 dosya tamamen kapandı. Bunu neden anlatıyorum.1-2 dosyadan dolayı kulüpler puan sildiriyor. Biz bunu yapmadık. Puanlarımızı sildirmeden zirva mücadelesi ediyoruz. Fazla değil 3 ay sonra 2 dosyamız kalacak. 280-290 haciz dosyası ile mücadele ettik. Çok uğraştık ama bu bizim 5 senemizi aldı. İşn 4'te 3'lük bölümünü çözdük. Ankaragücü'nün çok borcu kalmadı. Şuan geldiğimiz noktadan biz transfer yasağını da kaldırabiliriz. Vergi ve SSK borcumuz bir de futbolcu alacakları var. Bu çok büyük bir borç değil. Buraya kadar getirdik. En fazla 10 milyon bile olsa bu Ankara için çok büyük bir borç değil. Biz 10 bin üye istiyoruz. 1000 TL vereceksiniz çok büyük bir para değil bu. 10 bin üye bulursak Süper Lig'deyiz. Biz başkan olmadan önce, kulübün idare binazı zaten kapalıydı. Futbolcuların kaldığı yerde gaz yok, soğuk suyla duş alıyorlar. Biz bu dönemlerden geldik. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda her şeyimiz var. süper Lİg takımları nereden kamp yapıyorsa bizim takımımızda oraya kamp yapıyor. 5 senedir duydunuz mu Ankaragücü'nün kamp malzamesi yok diye?

Biz geldiğimizde 13-14 aydır parasını alamayan personelimiz vardı. Takım galip geldiğinde personelede prim dağıtır hale geldik. Şuan gittiğimiz iller stadlar daha tertipli. Maçlarımız canlı yayınlanıyor. Farkındalığımız arttı. Geçmişte Ankaragücü maçlarına gittiğimizde stad dolmazdı. Şimdi bir Tuzlaspor maçında bile bilet kalmadı. 4 maçımızı kapalı gişe oynadık. Ankara halkı ve taraftarımız Ankaragücü'ne sahip çıktı. Bu sahiplenme peşinde başarıyı getirdi.

Biz bu kulübün DNS ile oynamadık, tarihini bozmadık. En önemli olan bu. top mermisi yapan işçilerin kurduğu takımın isim değişikliği yapmadık. Siyasi baskılara rağmen bile yapmadık. Biz direndik. Topluma örnek olalım diye yaptık. Her şey para demek değil. 'ben parayı verir kulübü alırım' mantığı yok. İşçilerin kurduğu bu kulübü birilerine peşkeş çekmeyiz biz. Herkesin bir duruşu olmak zorunda. Bundan sonraki süreçte de bunun dengesini yaparız. Bu külübünde yaşaması lazım. Gerekirse başka kulüpler gibi anonim şirket oluruz. Ne dedik biz Ankaragücü halkın takımı dedik. Her türlü siyasi görüşten herkesin kulübü, gönüllerin takımı, halkın külübü. Biz bu düşünceyle bu kulübü yönetiyoruz. Biz siyaset yapma amacında hiç olmadık. Ankaragücü şehirn önemli bir markasıdır, geçmişte şehit vermiş bir kulübüz. Kulübümüzün kalecisi esir alınıyor futbolcularımız arkadaşını kurtarmak için şehit oluyor. Böyle bir maneviyatı olan başka bir kulüp yok. Ankaragücü Ankara'nında en önemli bir markasıdır bu yüzden. Güzel olan bir şey var. O slaytı izledikten sonra herkesin Ankaragücü'ne bakışı değişmiştir. Ankara'ya sinerci hareket getiren, Ankara sokaklarını hareketlendiren bir kulübüz biz. Yabancı ülkelerden hiç tahmin etmediğiniz yerlerden telefon açıp tebrik ediyorlar.Bana göre iyi yoldayız ama şu an destek zamanı. Ankara'daki iş adamlarımız, siyasetçilerimiz, halkımız en azından temsili üyeliği normal delegeliği en azından canlandıralım. Transfer yasağını kaldırıp takviyeler ile birlikte yolumuza devam edelim. Burada iş delegelerimize, taraftarımıza ve Ankara halkımıza düşüyor. 2-3 milyon liraya biz bu işi çözeriz. Ne diyoruz 'destek sizden şampiyonluk bizden' diyoruz. Destek sizden hizmet bizden. Birlik beraberlik içinde bir şeyleri başarmak, aynı hedef doğrultusunda koşmaylıyız. Bizim hedefimiz bu takımın ekonomisini düzelterek Süper Lig'e çıkarmak. Arkasında halk desteği olmayan bir kuruluş nereye kadar gider? Elimizdeki güzel markayı hep birlikte yükseltelim ve hakettiği yerlere getirelim. Biz bu kulübü 2023'te şampiyon olarak görmek istiyoruz. Herkes ucundan tutsun biz bunu başarırız. Hiç bir zaman karamsarlığa düşüp mücadeleden vazgeçmedik. Çalmadık kapı bırakmadık yine bırakmayacağız. Başarılar tesadüf değildik. Hele bizimki hiç değil. Emek verip hep birlikte hareket edeceğiz. Genel kurulumuza katılanlara teşekkür ediyorum. Bizleri ve Ankatagücümüzü yalnız bırakmadınız. Genel kurulumuzun Ankaragücü'ne Ankara'ya Türkiyemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Yiğiner'in konuşmasının ardından kürsiye Aylin Nazlıaka çıktı ve salonu selamladı ve "Gerçekten Ankaragücü, Ankara'nın en kıymetli markasıdır. Ankaragücü'ne sahip çıkmak bir Ankaralının görevidir. Ben bu bilinci yaymaya çalışıyorum. Asıl zor zamanda Ankaragücü'nün yanında olmak öenmli. Bunu yapmaya çalıştık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Güçlü bir Ankara için yaşasın Ankaragücü. Güçlüyüz, gururluyuz, Ankaragüçlüyüz diyerek hepinizi selamlıyorum" dedi.