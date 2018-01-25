Manisaspor’dan iddialara cevap

TFF 1. Lig’de zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor'da yönetim kurulu tarafından alınan olağanüstü kongre kararı ardından kamuoyunda kulüp tarafından bazı üyelerin üyeliklerden çıkarıldığı ve yeni üyeler yapıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu ve isteyen herkesin kulüp defterlerini inceleyebilecekleri açıklandı.
Yapılan yazılı açıklamada,"Yönetim kurulumuzun olağanüstü genel kurur kararı almasının ardından sosyal medya üzerinde bazı şahıslar tarafından, kulübümüzden üye çıkarıldığı yönünde çirkince iddialar yer almakta ve bu iddialar bazı basın yayın organları tarafından haber yapılmaktadır. Sosyal medyanın ardından gazetelere taşınan bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta ve yönetim kurulumuz tarafından alınan olağanüstü genel kurul kararıyla birlikte ilgili kanun gereği kulübümüzde üyelikten çıkarma ya da yeni üye yapma kesinlikle söz konusu değildir. Başta bu çirkin iddialarda bulunan şahıslar olmak üzere ilgili kişiler talepleri doğrultusunda kulübümüze gelerek karar defterini de görebilirler" denildi.
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