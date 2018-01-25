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Terim'den Fernando'ya uyarı
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TERİM'DEN FERNANDO'YA UYARI

Terim'den Fernando'ya uyarı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakatlığını atlatıp bir an önce sahalara dönmek isteyen Fernandao'yu "Sakın acele etme" diyerek uyardı.

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Göztepe ile oynanan ilk yarının son maçında sakatlanan Fernando'dan Galatasaray'a iyi haber geldi.

Diz sakatlığını atlatan sambacı, çalışmalara başladı. Fernando, cumartesi günü Osmanlıspor'a karşı oynayabileceğini teknik heyete iletirken, Fatih Terim ise karşı çıktı: "Sakın acele etme Fernando, lig uzun sana çok ihtiyacımız olacak."

 

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