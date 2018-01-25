Beşiktaş'a Talisca piyangosu!

Ancak, şu anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun satısı için Siyah-Beyazlılar'ın da onay vermesi gerekiyor.



Bu oyuncunun transferinde yapılan anlaşma gereği, Benfica Talisca'yı sattığı taktirde, bonservis bedelinin yüzde 20'sini Kartal'a vermek zorunda. Ancak bu sezon Cenk'i Everton'a veren Siyah-Beyazlılar, Talisca gibi bir oyuncuyu da kaybetmeleri durumunda güç kaybına uğrayacakları için, 6 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarmak istemiyorlar.



Benfica yönetimi de bunun üzerine Beşiktaş'ın payını biraz daha artırarak ikna yolunu tercih etti. Portekizliler'in Siyah-Beyazlılar'a transfere izin vermeleri durumunda yüzde 20'lik pay olan 6 milyon euro yerine 10 milyon euro verebileceklerini bildirdi. Yeni teklif sonrası Beşiktaş'ın satısa olumlu baktığı ve bir iki gün içinde kesin kararı Benfica'ya bildireceği belirtildi. (Star)