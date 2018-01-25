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Gençlerbirliği'nin konuğu Atiker Konya
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KONUĞU ATİKER KONYA

Gençlerbirliği'nin konuğu Atiker Konya

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cuma günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

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Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibinde kart cezalısı Zeki Yavru ile tedavilerine devilen Elvis Manu ve Nihat Şahin, Atiker Konyaspor'a karşı görev alamayacak.

Kırmızı-siyahlılarda takımla çalışmalara başlayan Luccas Claro'nun durumunun maç saatinde netleşeceği, yeni transfer Stephane Sessegnon'un ise lisansının yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Sezona başlayıp 3. haftadan sonra yollarını ayırdığı Ümit Özat'ı 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin ardından 13. hafta öncesi yeniden göreve getiren Gençlerbirliği, genç teknik adamla ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi.

Kırmızı-siyahlılar, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi sonrasında topladığı 17 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi alan Konya temsilcisi ise 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

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