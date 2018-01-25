Ankaragücü kongresi Klasspor TV'de canlı yayında

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu bugün saat 14.00'da başlayacak. 17 Ocak'ta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurulu Klasspor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Sarı-lacivertli kulübün, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceği ve mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in şu ana kadar tek başkan adayı olduğu genel kurulda, çoğunluk aranmayacak.
Canlı yayını klasspor.com klasspor.tv adresleri ile Klasspor TV'nin youtube sayfasından izleyebilirsiniz...
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.