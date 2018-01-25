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Ankaragücü kongresi Klasspor TV'de canlı yayında
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ANKARAGÜCÜ KONGRESİ KLASSPOR TV'DE CANLI YAYINDA

Bugün saat 14.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Ankaragücü kongresini klasspor.com, klasspor.tv adresleri ile Klasspor TV youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

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TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu bugün saat 14.00'da başlayacak. 17 Ocak'ta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurulu Klasspor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Sarı-lacivertli kulübün, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştireceği ve mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in şu ana kadar tek başkan adayı olduğu genel kurulda, çoğunluk aranmayacak.

Canlı yayını klasspor.com klasspor.tv adresleri ile Klasspor TV'nin youtube sayfasından izleyebilirsiniz...

 

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