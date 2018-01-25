Trabzon'da Kocaman faktör

Ligde şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanına hazırlanıyor. Bordo-mavililerin yeni stadına ilk kez konuk olacak sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Aykut Kocaman’ın başarısı dikkat çekiyor.
Hem futbolculuk döneminde hem de mevcut antrenörlük kariyerinde Trabzonspor’a karşı sonuç olarak başarısı bulunan Kocaman’ın adeta psikolojik bir etkisi oluştu.
Fenerbahçe’deki futbolculuk döneminde 1996 yılında Trabzon’da oynanan ve 2-1 kazanılan maçta adeta şampiyonluk golünü atan başarılı teknik adam, İstanbulspor’da oynarken de 200’ler kulübüne girmesini sağlayan golleri yine bordo-mavililere atmıştı.
Teknik direktörlüğünde de Trabzonspor’a karşı üstünlüğünü sürdüren Aykut Kocaman, 2010-11 sezonundaki şampiyonluk ve 2012-13 sezonundaki Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra, çalıştırdığı tüm kulüpler baz alındığında 16 maça çıkıp 9 galibiyet aldı. 5 kez de berabere kalan tecrübeli antrenör sadece 2 kez yenildi.
Benzer şekilde yine lig açısından kırılma anı olabilecek önem taşıyan zorlu maç öncesi Aykut Kocaman’ın psikolojik etkisine dikkat çekiliyor. (Skorer)
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