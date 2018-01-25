Fikret Orman'dan transfer açıklaması!

Orman, “Dışarıda ve içeride olmak üzere birçok oyuncu bize gelmek istiyor. Ancak kulüpleri, Beşiktaş’ı adeta bir piyango gibi görüyorlar. Bizim mali yapımız, bütçe planlamamız var. Her kim olursa olsun taviz vermeyiz. Transfer süresi azalsa da son saate kadar temaslarımız sürecek. Bir golcü almak istiyoruz ama açıkçası bizim için olmazsa olmaz değil. Öncelik, kulübümüzün mali planına uyması” sözlerini sarf etti.