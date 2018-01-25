﻿
Fikret Orman'dan transfer açıklaması!
﻿
Site İçi Arama
﻿

FİKRET ORMAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Fikret Orman'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkan Fikret Orman, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

432 Okunma

Orman, “Dışarıda ve içeride olmak üzere birçok oyuncu bize gelmek istiyor. Ancak kulüpleri, Beşiktaş’ı adeta bir piyango gibi görüyorlar. Bizim mali yapımız, bütçe planlamamız var. Her kim olursa olsun taviz vermeyiz. Transfer süresi azalsa da son saate kadar temaslarımız sürecek. Bir golcü almak istiyoruz ama açıkçası bizim için olmazsa olmaz değil. Öncelik, kulübümüzün mali planına uyması” sözlerini sarf etti.

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş'a Talisca piyangosu!
Demba Ba'dan Fikret Orman'a çağrı!
İşte Beşiktaş'ın forvetteki yeni gözdesi!
1
Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik'ten Orman'a destek mesajı
Fikret Orman adaylığını açıkladı
Aboubakar'dan Beşiktaş'a icra takibi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿