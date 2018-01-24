Gençlerbirliği'nin yeni transferi Sessegnon idmana çıktı

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman ikinci bölümde yapılan koordinasyon hareketleriyle devam ederken, son bölüme jokerli taktik oyunla geçildi.

Ümit Özat gözetiminde, yeni transfer Stephane Sessegnon‘un da katıldığı antrenman yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Nihat Şahin ve Elvis Manu katılmadı.