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Gençlerbirliği'nin yeni transferi Sessegnon idmana çıktı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ TRANSFERİ SESSEGNON İDMANA ÇIKTI

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Sessegnon idmana çıktı

Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, çalışmlarına bugün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla devam ederken yeni transfer Stephane Sessegnon da idmana çıktı.

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Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman ikinci bölümde yapılan koordinasyon hareketleriyle devam ederken, son bölüme jokerli taktik oyunla geçildi.

Ümit Özat gözetiminde, yeni transfer Stephane Sessegnon‘un da katıldığı antrenman yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Nihat Şahin ve Elvis Manu katılmadı.
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