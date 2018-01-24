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Adana Demirspor'da flaş gelişme!
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ADANA DEMİRSPOR'DA FLAŞ GELİŞME!

Adana Demirspor'da flaş gelişme!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sıcak saatler yaşanıyor. 

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Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu Türkiye Futbol Federasyonuna  olan 6 milyon TL'lik borcun ödenmemesi nedeniyle istifasını sunacak.

Başkan Gökoğlu, "Bugün ödeme konusunda söz vermiştim fakat olmadı. Şehrin önde gelenleri bu konuya duyarlılık göstermedi" ifadelerini kullandı.

AJANSSPOR / Salim MANAV- 
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