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Galatasaray'dan iki transfer birden
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GALATASARAY'DAN İKİ TRANSFER BİRDEN

Galatasaray'dan iki transfer birden

Galatasaray Odeabank, eski oyuncusu Caner Topaloğlu ile Litvanyalı gard Adas Juskevicius'u kadrosuna kattı.

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Sarı-kırmızılılar, Caner Topaloğlu ve Adas Juskevicius ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 2009-2012 yılları arasında Galatasaray forması giyen Caner Topaloğlu, kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Ülkerspor, Banvit, Karşıyaka, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye formalarını terleten tecrübeli basketbolcu en son TOFAŞ'ta oynadı.

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Adas Juskevicius ise son olarak Litvanya ekibi Lietkabelis'te forma giydi.

Litvanya Ligi'nde maç başına 27 dakika ile oynayan Juskevicius, 13,2 sayı ve 3,6 ribaund ortalaması yakaladı.

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