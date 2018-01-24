Galatasaray'a Gomis'ten iyi haber

Sol üst arka adalesindeki sakatlığın test sonuçlarına göre Gomis'in cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor mücadelesinde forma giyip giymeyeceğine karar verilecek.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Fernando ise Osmanlıspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Brezilyalı oyuncunun saha çalışmaları olumlu gidiyor. Ancak Fernando'nun tam anlamıyla iyileşip bir süre takımla çalışarak hazır hale gelmesi beklenecek. Osmanlıspor karşısında şans bulması beklenmeyen tecrübeli futbolcu, Sivasspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak.
Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Ahmet Çalık ve cezasını tamamlayan Maicon kadroda yer alacak.
Muslera, Feghouli ve Ndiaye ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Üç oyuncu kart görmeleri halinde Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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