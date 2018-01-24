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Beşiktaş'a Larin müjdesi!
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BEŞİKTAŞ'A LARİN MÜJDESİ!

Beşiktaş'a Larin müjdesi!

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdiği ve görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği Cyle Larin'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Siyah-beyazlılar transferi henüz resmiyete dökemese de Kanadalı golcü, takımla çalışmalara başladı. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın son antrenmanına çıkan Larin'in son kulübü orlando ile yaşadığı opsiyon sorunu FIFA'ya taşınacak. Siyah-beyazlı yönetim, geçici lisans çıkartarak Larin'in 20. haftadaki Bursaspor maçının kadrosunda yer almasını planlıyor.

Beşiktaş adına antrenmandaki bir diğer sevindirici gelişme ise Gökhan Töre'yle ilgili oldu. Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından geçtiğimiz hafta sahada bireysel çalışmalara başlayan Töre, takıma katıldı.

Pas ve top çalışmaları yapan 26 yaşındaki oyuncu, çift kale maçta da yer aldı. Gökhan Töre'nin de Larin gibi 20. haftadaki Bursaspor maçına hazır hale getirilmesi planlanıyor. (beIN Sports)

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