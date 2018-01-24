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Galatasaray Osmanlı'ya bileniyor!
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GALATASARAY OSMANLI'YA BİLENİYOR!

Galatasaray Osmanlı'ya bileniyor!

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında Osmanlıspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas çalışmalarının ardından dar alanda değişimli olarak 5’e 5 çift kale maç oynadıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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