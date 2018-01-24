Çaykur Rizespor'dan Ozan'a transfer izni

Ozan Papaker, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisini geliştirip Çaykur Rizespor'a daha güçlü dönebilmek için gitme kararı aldığını belirtti.

Kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı'nın takımda kalmasını çok istediğini ifade eden Papaker, "Başkanımızla konuşarak ayrılmak istediğimi belirttim. Bana yardımcı olmalarını istedim. Bu kararı almamın nedeni Çaykur Rizespor'a daha güçlü bir şekilde dönebilmek." dedi.

Ozan, Çaykur Rizespor'un bu sezon Süper Lig'e çıkacağına inandığını belirterek, "Buna yürekten inanıyorum. Ben de Süper Lig'de oynayabilmek ve memleketimin takımına daha uzun süre hizmet edebilmek için böyle bir karar aldım." diye konuştu.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak gideceğini kaydeden Ozan Papaker, şunları söyledi:

"Menemen Belediyespor ve Sakaryaspor ile görüşüyorum. Şartlarda anlaştığım takdirde bu iki kulüpten birine transfer olacağım. Şartları konuşup anlaştıktan sonra bunu başkanımıza söyleyeceğim ve kendisi de bana yardımcı olup en iyi kararı verecek. Ben Rize'de büyüdüm. Taraftarımız da bana sürekli destek verdi. Sezon sonunda daha da güçlü olarak Çaykur Rizespor'a dönüp katkı vereceğime inanıyorum. Bana duyulan güvenle kendimi geliştirip performansımı artıracağım."