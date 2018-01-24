Messi'den Arda'ya veda mesajı

Messi mesajında Arda Turan'a "Ülkende başladığın yeni dönemde sana bol şans diliyorum. Eminim ki harika olacak" ifadelerine yer verdi.



Lionel Messi ayrıca Inter'e transfer olan Rafinha ve Hebei China Fortune ile anlaşan Mascherano'ya da yeni kariyerlerinde başarı diledi.