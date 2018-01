Messi'den Arda'ya veda mesajı

Arda mucha suerte en esta nueva etapa en tu país, estoy seguro que te irá genial. Rafinha, te deseo muchos éxitos en Italia, te seguiremos de cerca. Y a vos, Masche, después de tantos partidos y momentos juntos, sobran las palabras. Sabés que te voy a extrañar, va a ser raro llegar al vestuario y no verte sentado al lado mío. Pero bueno nos estamos viendo pronto con la selección. Un abrazo grande para los tres les deseo todo lo mejor.

