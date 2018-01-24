Messi'den Arda'ya veda mesajı

Messi mesajında Arda Turan'a "Ülkende başladığın yeni dönemde sana bol şans diliyorum. Eminim ki harika olacak" ifadelerine yer verdi.
Lionel Messi ayrıca Inter'e transfer olan Rafinha ve Hebei China Fortune ile anlaşan Mascherano'ya da yeni kariyerlerinde başarı diledi.
Arda mucha suerte en esta nueva etapa en tu país, estoy seguro que te irá genial. Rafinha, te deseo muchos éxitos en Italia, te seguiremos de cerca. Y a vos, Masche, después de tantos partidos y momentos juntos, sobran las palabras. Sabés que te voy a extrañar, va a ser raro llegar al vestuario y no verte sentado al lado mío. Pero bueno nos estamos viendo pronto con la selección. Un abrazo grande para los tres les deseo todo lo mejor.
A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Jan 24, 2018 at 3:51am PST
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.