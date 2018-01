Kayserispor'dan hakem tepkisi!

Kulüp tesislerindeki antrenman sahasında gazetecilere açıklamada bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarıda etkili futbol oynadıklarını ancak hakemin verdiği kararların maçın önüne geçtiğini iddia etti.



Bedir, Kayserispor'un hakem hatalarına rağmen hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Ülke gündeminde sadece Kayserispor'un ikinci yarıda oynadığı futbol yok. Maç başlar başlamaz, hakemin vermemiş olduğu ofsayttan 1-0 mağlup başlatılmış olmamız da gündemde. Hakemin hata yapması, sahanın soğukluğu, zeminin kötü olması bize bahane olmamalı, her ne olursa olsun sahadan puanlarla çıkmalıyız. Hedefimize ulaşabilmemiz için içeride dışarıda puan almak durumundayız. Hedeflerimize varabilmemiz için 55-60 civarında puan toplamamız lazım, 30'u var. 25-30 civarında daha puan almamız gerekiyor." dedi.



"MUTLAKA PUANLAR ALMAMIZ LAZIM"

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda, aynı puana sahip oldukları Göztepe ile önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Erol Bedir, "Göztepe, bire bir mücadele ettiğimiz, aynı hedeflere koştuğumuz, puan puana olduğumuz bir takım. Mutlaka puanlar almamız lazım. Hedefimiz 3 puan. Hem kaybettiklerimizi telafi etmek hem de rakibimizle arayı açıp nefes alabilmek adına galibiyet için oraya gideceğiz." ifadelerini kullandı.



Bedir, Göztepe maçında kaybedecekleri bir şeyleri olmadığını, rakiplerinden korkmadıklarını ve kazanacaklarını inandığını dile getirdi.



Devre arası transferlerinin her açıdan riskli olduğunu ama kendilerinin bu noktada takıma uyumlu, başarılı takviyeler yaptıklarını belirten Bedir, yeni transferleri William Douglas de Amorim'in kalitesini iki maçta gösterdiğini dile getirdi. Bedir, "Devre arasında transfer yapmak riskli ama sağlam yaparsanız risk yok. Başakşehir Arda'yı aldı, Arda bir risk mi? Değil. Arda kendisini kanıtlamış, bilinen ve hocasının kendisini sevdiği bir oyuncu. Gelir gelmez de golünü attı. Amorim hocamızın daha önceki öğrencisi. Önümüzdeki haftadan itibaren Amorim'i başka türlü izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Başkan Bedir, Kayserispor'un kadrosunun yapılan takviyelerle daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Kravets'i söylemeye gerek yok, tüm Türkiye'nin, Avrupa'nın bildiği bir oyuncu. Çok fit durumda ama maç eksiği var. Zannediyorum önümüzdeki haftadan itibaren de Türkiye Kravets'i konuşmaya başlayacak. Kayseri taraftarı da alternatifi daha bol bir takıma sahip olacak. Eğer bu sezon istediğimiz hedeflere ulaşmış olursak gelecek sezon çok fazla transfer ihtiyacımız olmadan, her takım transfer için çabalarken biz kampımıza gidip yeni sezon hazırlıklarını daha bir güvenle yapacağız. Güzel günler bizi bekliyor." dedi.