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Halkbank’tan 10. galibiyet
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HALKBANK’TAN 10. GALİBİYET

Halkbank’tan 10. galibiyet

Efeler Ligi'nin 15. maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Ankara’da 3-0 yendi. Mavi-Beyazlılar, bu sonuçla üst üste 10. galibiyetini almış oldu.

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Maça Burutay, Emre ve Hernandez ile rakibinin savunma yapmasına izin vermeyen Halkbank, servis hatalarından sayı kaybetse de oyun üstünlüğünü elden bırakmadı. Teknik molaya 12-9 önde giren başkentliler, seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.

Halkbank, ikinci sete de servis hatalarıyla başladı. İyi servis atamayınca hücumda da etkinliğini yitiren ekip, geriye düşmekten kurtulamadı (8-9). İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Serhat ve Tuia ile sayı üretse de savunmadaki hatalarından üstünlüğünü sürdüremedi. Teknik molaya 12-9 önde giren Halkbank, seti 25-20 alarak farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 3. sette plase atışlarından ve blok-out'lardan sayı kaybetti. Savunmadaki açıklarını kapatamayan ekip, farkın açılmasına engel olamadı. Halkbank, teknik molasını 12-7 önde kapattığı seti 25-19 alarak maçı 3-0 kazandı.

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