﻿
Konyaspor'dan Fikret Orman'a destek
﻿
Site İçi Arama
﻿

KONYASPOR'DAN FİKRET ORMAN'A DESTEK

Konyaspor'dan Fikret Orman'a destek

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek vereceklerini söyledi.

431 Okunma

Başkan Yılmaz, Galatasaray'da başkanlık görevi sona eren ve aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalan Dursun Özbek'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Vakfın başkanlığına seçilecek yeni isme ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Sayın Dursun Özbek'ten boşalan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Sayın Fikret Orman'ı aday olması halinde destekleyeceğiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ın, Kulüpler Birliğinin misyonuna yeni bakış açısı ve yeni bir vizyon getirebileceğine inanıyor, başkanlığına sıcak bakıyoruz." diye konuştu.
Atiker Konyaspor hazırlıkları başladı
Konyasporlu taraftar son yolculuğuna uğurlandı
Atiker Konyaspor 2 - Trabzonspor 2
İşte Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Trabzonspor, Konya deplasmanında
Atiker Konyaspor'dan seribaşı eleştirisi...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿