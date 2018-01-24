Konyaspor'dan Fikret Orman'a destek

Başkan Yılmaz, Galatasaray'da başkanlık görevi sona eren ve aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalan Dursun Özbek'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Vakfın başkanlığına seçilecek yeni isme ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Sayın Dursun Özbek'ten boşalan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Sayın Fikret Orman'ı aday olması halinde destekleyeceğiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ın, Kulüpler Birliğinin misyonuna yeni bakış açısı ve yeni bir vizyon getirebileceğine inanıyor, başkanlığına sıcak bakıyoruz." diye konuştu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.